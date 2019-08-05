شكرا لقرائتكم خبر عن "ولاء للتأمين" تتحول لتكبد خسائر بـ 15.8 مليون ريال بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة ولاء للتأمين التعاوني، المعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 15.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 34.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

ويعود تكبد الخسائر بالربع الثاني من 2019 إلى الإنخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بمقدار27.77 مليون ريال وبنسبة 13.52%, وإرتفاع في صافي المطالبات والمنافع الآخرى المتكبدة بمقدار 38.56 مليون ريال وبنسبة 30.72%.

وارتفع صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 183.1 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي أقساط مكتتبة بلغ 136.9 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

كذلك ارتفع صافي المطالبات المتحملة إلى 164.1 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 125.5 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

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وفي المُقابل، ارتفعت أرباح استثمارات حملة الوثائق إلى 2.8 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل أرباح استثمارات بلغت 2.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، تراجعت أرباح الشركة إلى 1.012 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباج بلغت 73.1 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

يُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 15.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 38.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2018.

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