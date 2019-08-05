شكرا لقرائتكم خبر عن "ميدغلف للتأمين" تتحول للربحية وتُسجل 4.1 مليون ريال بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف للتأمين"، المعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 4.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 8.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

ويعود تحقيق الأرباح بالربع الثاني من 2019 إلى ارتفاع صافي نتائج الإكتتاب بنسبة 37.9% نتيجة ارتفاع صافي الاقساط المكتسبة بنسبة 24.5%.

وارتفعت أرباح استثمارات أموال المساهمين إلى 5.6 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل أرباح استثمارات بلغت 2.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

يعود سبب ارتفاع أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 62.0%.

وفي المُقابل، تراجع صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 205.5 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي أقساط مكتتبة بلغ 244.8 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

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كذلك ارتفع صافي المطالبات المتحملة إلى 463.9 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 347.8 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

وعلى الصعيد ذاته، تحولت الشركة لتحقيق أرباح بلغت 11.2 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسارة بلغت 31.6 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

يُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل صافي خسارة بلغ 23.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2018.

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