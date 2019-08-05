شكرا لقرائتكم خبر عن "الحكير" تشتري سلسلة مطاعم ومقاهي بقيمة 340 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن إبرام اتفاقية استحواذ لشراء 100% من رأس مال شركة الاتحاد المبتكر المحدودة (شركة شخص واحد) والمملوكة من شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة (المملوكة بشكل غير مباشر لشركة فاس السعودية القابضة).

وقالت الحكير، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الإثنين، إن عملية الشراء تمت مقابل سعر الشراء المتفق عليه والبالغ 340 مليون ريال سعودي، بعد أن تم تقييم شركة الاتحاد المبتكر المحدودة باستخدام طرق تقييم مختلفة (أي التدفقات النقدية المخصومة وتحليل المكررات السوقية).

ومن المُقرر أن تقوم الحكير بتسوية قيمة الصفقة المتفق عليها و البالغة 340 مليون ريال عن طريق استبدال بعض الذمم المدينة غير الأساسية كما هو مدرج في ميزانيتها العمومية في نهاية مارس 2019 مع شركة الأطعمة والترفيه. حيت أن الحكير لن تقوم بأي مدفوعات نقدية للمعاملة.

ووفقاً للبيان، قامت الحكير وشركاه بتعيين شركة سويكورب كمستشار مالي لصفقة الاستحواذ، وشركة جهاد أحمد تركستاني ومشاري عبدالعزيز العباد للاستشارات القانونية والمحاماة كمستشار قانوني، وشركة "PWC" للقيام بالدراسات المالية النافية للجهالة، وشركة "Advention Business Partners" للقيام بأعمال الدراسات السوقية النافية للجهالة.

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وتتضمن الاتفاقية عدداً من الضمانات المقدمة من شركة الأطعمة والترفيه لشركة الاتحاد المبتكر ومنها ما يتعلق بدقة وصحة المعلومات التي تم تضمينها في الحسابات والقوائم المالية لشركة الاتحاد المبتكر وصحة ملكية أصول الشركة وخلوها من أي أعباء أو رهون أو حقوق لأطراف ثالثة (باستثناء ما تم الإفصاح عنه)، إضافة الى ضمانات أخرى تتعلق بالرخص الخاصة بشركة الاتحاد المبتكر ومعداتها وموظفيها والملكية الفكرية.

فيما تنص الاتفاقية على أن تقوم شركة الأطعمة والترفيه بالسداد لشركة الحكير مبلغ متفق على آلية حسابه في الاتفاقية في حال كانت الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين لشركة الاتحاد المبتكر المحدودة وفقاً للقوائم المالية لعام 2020 عن مبلغ أقل من مبلغ معين كما هو منصوص عليه في الاتفاقية، بحيث تضمن شركة فاس لشركة الحكير سداد ذلك المبلغ.

وتنص الاتفاقية كذلك على حق شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه في إنهاء الاتفاقية في حال تبين عدم صحة أي من الضمانات المقدمة من قبل شركة الأطعمة والترفيه أو من قبل شركة فاس (بصفتها ضامناً لالتزامات شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة والضمانات والتعهدات المقدمة من قبلها) أو في حال لم تلتزم بالشروط والأحكام والتعهدات المحددة في الاتفاقية.

ومن المتوقع أن ينتج عن الصفقة قيمة مضافة لمساهمي شركة الحكير وتشمل الصفقة على عدد من الفوائد الاستراتيجية؛ منها: التوافق مع استراتيجية الشركة الجديدة في التوسع في قطاع الأغذية، زيادة نطاق العمليات بإضافة 10 علامات تجارية عالمية وأكثر من 200 فرع حول المملكة، بالإضافة إلى خلق إمكانيات نمو قوية للشركة بافتتاح 80 فرع جديد خلال الخمس سنوات القادمة، فضلاً عن إيجاد تآزرات مستمدة من تحسين كفاءة التكاليف الإدارية والعمومية والمشتريات.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغت 144.8 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 103.5 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2018.