شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "فتيحي القابضة" تتراجع 45% بالربع الثاني وإدارتها تُوصي بتوزيع 11 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لمجموعة فتيحي القابضة، المعلنة اليوم الإثنين، تراجعاً في الأرباح بنسبة 45.3% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 7.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 13.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وتراجعت الأرباح التشغيلية إلى 9.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 14.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض المبيعات بنسبة 29.8% إلى 36.5 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 52.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

كذلك انخفضت حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع الثاني من عام 2018 بنسبة 71.9%.

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وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 13 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 15.1 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 14%.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 11 مليون ريال، بواقع 20 هللة للسهم، وبما نسبته 2% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 5.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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