شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مُخصص الزكاة يقود أرباح "السعودي الفرنسي" للتراجع 4.4% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية للبنك السعودي الفرنسي، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تراجع الأرباح بنسبة 4.4% خلال العام الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حقق البنك صافي أرباح بلغ 804 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 841 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وقال البنك إن تراجع الأرباح في الربع الثاني من العام الجاري يرجع إلى زيادة مخصص الزكاة، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 0.92% نتيجةً لزيادة مخصص خسائر الائتمان، و قوبل ذلك بانخفاض جزئي في كل من رواتب ومصاريف الموظفين، إيجار ومصاريف مباني، مخصص خسائر الاستثمارات والموجودات المالية الأخرى.

وفي المُقابل، ارتفع صافي دخل البنك من العمولات إلى 1.3 مليار ريال مقابل دخل من العمولات بلغ 1.2 مليار ريال خلال الربع المقابل.

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وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي ربح بلغ 1.7 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 1.9 مليار ريال في النصف المقابل من العام 2018.

وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 1.126 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 1.112 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2018، وفي البيانات المعلنة اليوم عدل البنك أرباح الربع الأول إلى 917 مليون ريال.

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