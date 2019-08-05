شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات ترفع أرباح "أسمنت المدينة" 226.3% في الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة أسمنت المدينة، المعلنة اليوم الإثنين، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 226.3% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 32.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 9.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى الارتفاع في قيمة المبيعات وذلك لارتفاع متوسط سعر البيع، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 108.1 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 70.1 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

Advertisements

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة أرباح بلغت 73.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 34.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 41.4 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 24.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

تقارير ذات صلة:

تطور أرباح الشركات السعودية خلال آخر خمسة فصول

متوسط توقعات خمس شركات أبحاث: إيجابية بالأسمنت والبنوك والاتصالات وسلبية للبتروكيماويات