شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أدنوك للتوزيع" ترتفع بالربع الثاني إلى 595 مليون درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع"، ارتفاعا في الأرباح بنسبة 2.2% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأفادت الشركة، في بيان على موقعها الإلكتروني، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 595 مليون درهم مقابل أرباح بلغت 582 مليون درهم في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة، إن أرباحها نصف السنوية ارتفعت 4.7%، إلى 1.17 مليار درهم مقابل 1.12 مليون درهم بالنصف المقابل من 2018.

وحسب بيان الشركة سجّلت التدفقات المالية الحرة (الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء مطروحاً منها النفقات الرأسمالية) ارتفاعاً بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 1.345 مليار درهم في النصف الأول من العام 2019.

وخلال الربع الثاني من العام 2019، بلغت قيمة الربحية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 750 مليون درهم، وبلغ صافي الربح 595 مليون درهم، مما يمثل نمواً بنسبة 1.3% و%2.2 على التوالي، مقارنةً بالربع الثاني من العام 2018.

وارتفعت الربحية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء (دون مكاسب المخزونات) خلال النصف الأول من العام 2019، محققة نمواً بنسبة 11% لتبلغ 1.364 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والذي يرجع إلى تحسين فعالية التشغيل، والنتائج الإيجابية لبرنامج الشركة الخاص بتجديد متاجر التجزئة.

وأشارت الشركة إلى أنّ برنامج الشركة لتجديد متاجر التجزئة يسير وفق الخطة الموضوعة له، وقد ساهم في الارتقاء بتجربة العملاء في التسوق، وكذلك في تحسين الهوامش الكلّية، وزيادة في متوسّط حجم سلّة المشتريات بنسبة 6.8% خلال النصف الأول من العام 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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وقد ارتفع إجمالي الأرباح غير النفطية للنصف الأول من العام 2019 بنسبة 10% مقارنة بالنصف الأول من عام 2018.

واستمرت ربحية الشركة في التزايد، حيث حقق هامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في النصف الأول من العام 2019 نمواً وصل لنسبة 14.4% مقابل 13.2% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وكانت أرباح الشركة قد ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري 6.6%، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، لتبلغ 578 مليون درهم.

وتعتزم أدنوك للتوزيع افتتاح 25 إلى 30 محطة جديدة في الدولة خلال العام الجاري، مع التركيز على دبي، وفقا لبيان للشركة.

وكانت الشركة قد حققت صافي ربح بلغ 2.128 مليار درهم خلال العام 2018، مُقارنةً بصافي أرباح بلغت 1.804 مليار درهم عن العام 2017، بزيادة بلغت نسبتها 18%.

وكان مساهمو أدنوك للتوزيع قد وافقوا في وقت سابق على إجراء تعديل على سياسة توزيع الأرباح لتتناسب مع الأداء المالي القوي الذي قدمته ووضعها المالي المستقر في العام 2018 وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة. حيث تشمل السياسة الجديدة زيادة الأرباح الموزّعة لثقتهم في مستقبل نموّ الشركة وقدرتها على زيادة التدفقات المالية مستقبلاً.

وتشمل السياسة زيادة توزيعات الأرباح السنوية للعام 2019 وفقاً للسياسة لتصبح توزيعات الأرباح للسنة المالية 2019 بقيمة 2,39 مليار درهم (650 مليون دولار)، وهو ما يعادل 0.1910 درهم للسهم ويعكس زيادة بنسبة 63% مقارنة بالعام 2018. بينما ستكون توزيعات الأرباح للسنة المالية 2020 بقيمة 2,57 مليار درهم (700 مليون دولار)، وهو ما يعادل 0.2057 درهم للسهم ويعكس زيادة بنسبة 75% مقارنة بالعام 2018. ووفقاً للسياسة الجديدة، تنوي الشركة توزيع الأرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع للأعوام 2021 وما يليها.