شكرا لقرائتكم خبر عن عطلة أسواق المال الإماراتية بمناسبة عيد الأضحى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرر تعطيل الأسواق المالية بالإمارات مدة 3 أيام بمناسبة عيد الأضحى.

وقال سوق دبي المالي، في بيان على موقعه الإلكتروني ، إن العطلة الرسمية في السوق ستبدأ من الأحد 11 أغسطس القادم.

وأوضح أن الدوام الرسمي سيتم استأنفه بدأ من يوم الأربعاء 14 أغسطس 2019.