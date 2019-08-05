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شكرا لقرائتكم خبر عن عطلة أسواق المال الإماراتية بمناسبة عيد الأضحى والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرر تعطيل الأسواق المالية بالإمارات مدة 3 أيام بمناسبة عيد الأضحى.
وقال سوق دبي المالي، في بيان على موقعه الإلكتروني ، إن العطلة الرسمية في السوق ستبدأ من الأحد 11 أغسطس القادم.
وأوضح أن الدوام الرسمي سيتم استأنفه بدأ من يوم الأربعاء 14 أغسطس 2019.
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