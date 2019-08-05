شكرا لقرائتكم خبر عن "دبي الإسلامي" يمول عقارات "أراد" بالشارقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "أراد" للتطوير العقاري عن عقد شراكة استراتيجية مع بنك دبي الإسلامي، يتم بموجبها تقديم تسهيلات مالية للراغبين في شراء العقارات لدى الشركة.

ووفقا لبيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن ذلك التعاون المشترك جاء عقب إعلان «أراد» عن بيع أكثر من 4000 وحدة في مشروعيها "الجادة" و"مساكن نَسمَة".

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وسيتيح التعاون بين الطرفين المجال أمام مشتري العقارات، للاستفادة من معدلات ربح منافسة وخطط سداد مرنة، فضلاً عن سرعة وسهولة إتمام المعاملات المالية من دون الحاجة إلى شرط تحويل الراتب.

وسيفتتح بنك دبي الإسلامي جناحاً خاصاً ضمن مركز مبيعات «أرادَ» في الشارقة لمساعدة المشترين.

وأعلن بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات، في نطلع أبريل الماضي عن تعاونه مع "عزيزي للتطوير العقاري"، إحدى شركات التطوير العقاري الخاصة في الإمارات، وذلك لتوفير خدمة التمويل "سكني" للمستثمرين الراغبين بشراء العقارات السكنية في جميع مشاريع الشركة.