شكرا لقرائتكم خبر عن "ضمان للاستثمار": الوقت مناسب للاستثمار في الأسهم بالإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت شركة "ضمان للاستثمار" أن الوقت الحالي مناسب للاستثمار في أسواق المال في الإمارات، مدعوماً بالعديد من العوامل المحفزة أبرزها زيادة معدلات الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الاستثمارات الأجنبية.

وجاء ذلك خلال المنتدى السنوي 2019 الذي عقدته الشركة أمس بدبي حول المشهد المالي الحالي والمستقبلي، مع توجهات أسواق الأسهم والاتجاهات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وقال علي العدو، رئيس إدارة الأصول لدى "ضمان للاستثمار"، إن من العوامل المحفزة بالسوق عمليات الاندماج بين البنوك إلى جانب صعود أسعار النفط وانخفاض أسعار الفائدة، وتحسن السيولة وعمق السوق.

ولفت إلى أن حكومة أبوظبي أعلنت عن حزمة استثمارات وحوافز اقتصادية واسعة النطاق بقيمة 50 مليار درهم للفترة بين عامي 2019 و2021.

وأضاف أن معرض "إكسبو" سيكون له تأثيرات إيجابية على اقتصاد دبي، حيث قد يؤدي إلى نحو 12 مليار درهم من الإنفاق السياحي المتزايد، أي ما يقرب من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في دبي 2020.

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وقال إن "إكسبو دبي" سيتجاوز معرض ميلان 2015 من حيث المشاركة على مستوى الدول (192 مقابل 145)، ومن المقدر أن يحقق معرض إكسبو 2020 ما قيمته 122 مليار درهم من القيمة المضافة الإجمالية خلال الفترة 2013 -2031 ما يعادل 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في دبي خلال الفترة نفسها.

وأوضح أن قرار رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات التجارية بالدولة حتى 100% في 122 نشاطاً عبر 13 قطاعاً اقتصادياً، من شأنه دعم البيئة التنافسية للدولة وتوفير فرص استثمارية، ما يعزز من صورة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي.

وتوقع أن يؤدي فتح نسب تملك الأجانب في الشركات إلى تدفقات نشطة من الصناديق العالمية والناشئة بسبب زيادة وزن الشركات في مؤشرات "إم إس سي آي" و"فوتسي راسل" للأسواق الناشئة.

ورجح أن تؤدي عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي إلى زيادة كبيرة في ربحية بعض البنوك الكبرى بفعل تأثير التكامل الناتج عن الاندماج واكتساب حصص سوقية أكبر في القروض والودائع.

وأشار إلى أن عدد البنوك في الإمارات لا يزال كبيراً، حيث يوجد أكثر من 50 بنكاً محلياً ودولياً لخدمة 9.5 ملايين نسمة فقط .

وقال إن مطوري العقارات الكبار أصبحوا يكتسبون المزيد من حصة السوق من المطورين الأصغر الذين يواجهون قضايا التدفقات النقدية.