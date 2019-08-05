شكرا لقرائتكم خبر عن "ضمان للاستثمار" لاتستبعد طرح أسهمها للاكتتاب العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال شهاب محمد قرقاش، رئيس مجلس الإدارة "شركة ضمان للاستثمار" التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها، إن قرار الشركة بطرح أسهمها للاكتتاب العام الآن غير مستبعد ولكن لا توجد لديها أي خطط لطرح أسهمها في الوقت الحالي.

وبين أن الشركة كان لديها نية للطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال عام 2015، ولكن عند استعدادها للطرح حدث تدهور في أسعار النفط، ومن ثم قررت الشركة تأجيل قرار التحول إلى شركة مساهمة عامة، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأشار إلى أن الشركة شهدت تغيراً في هيكل المساهمين، حيث استحوذت مجموعة قرقاش، على حصة الأغلبية في "ضمان" وذلك من مستثمرين كانوا يرغبون في الخروج من الاستثمار.

وأعلن قرقاش، أن هناك شركات دائماً ترغب في طرح أسهمها ولكنها تنتظر الوقت المناسب للطرح.