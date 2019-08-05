شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك للتوزيع" تشيد 13 محطة في دبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" في أعمال البنية التحتية لـ13 محطة جديدة في دبي، تمهيداً لتدشين العمل فيها رسمياً قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة أن ذلك يأتي ضمن خطط الشركة لإنجاز ما يتراوح بين 25 إلى 30 محطة خلال العام 2019، أغلبها في إمارة دبي، ليتجاوز إجمالي المحطات العاملة لدى الشركة 400 محطة عاملة مطلع العام المقبل، بحسب صحيفة الاتحاد.

وقال الراشدي إن الشركة ماضية في تنفيذ خطتها الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها للفترة من 2019-2023.

وبلغ إجمالي المحطات العاملة حتى يوم أمس 381 محطة، وشهدت الأشهر الماضية من العام افتتاح 5 محطات جديدة.

ويجري العمل على استكمال باقي المحطات المستهدفة، من أصل 25-30 محطة خلال العام 2019 أغلبها في إمارة دبي.

Advertisements

وبحسب بيانات الشركة على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي، بلغت القيمة السوقية لشركة أدنوك للتوزيع 34 مليار درهم في آخر إغلاق، وهو ما يضعها في المرتبة الـ55 في قائمة مؤشر فايننشال تايمز لأسواق المال.

وأشار الراشدي إلى أنه منذ إعلان الاستراتيجية في أبريل الماضي، واستضافة فعالية أيام أسواق المال في مايو الماضي في كل من لندن ونيويورك، شهد سعر السهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً مستمراً ليسجل نمواً بنسبة 35.5% حتى أمس، ليصل إلى 2.71 درهم، مقابل درهمين في 26 مارس الماضي.

وأوضح الراشدي أن الشركة دشنت محطتين لبيع الوقود فقط في السوق السعودي، وتعتزم افتتاح 2 إلى 3 محطات متكاملة خلال الأشهر الخمس المتبقية من العام.

وسيصل بذلك إجمالي محطات «أدنوك» في المملكة لـ5 محطات، منها 3 محطات متكاملة تقدم الخدمات والمنتجات والواحات والمطاعم، على أن تقوم الشركة بتقييم نتائج أعمال هذه المحطات والنظر في التوسع مستقبلاً بالمملكة.

وأكد الراشدي مواصلة الشركة تحقيق المزيد من التّوسع بمنتجاتها الأخرى من الزيوت، والتي بدأت فعلياً خطوات دخول السوق الهندي، الذي يعتبر ثالث أكبر سوق لزيوت المركبات في العالم.

وتسعى شركة "أدنوك للتوزيع" دفع عمليات النمو إلى أعلى مستوى فيما يتعلق بالعمليات الخاصة بالوقود وغير الوقود، وذلك من خلال تسريع إجراءات التوسع في دولة الإمارات بشكل عام وخصوصاً في دبي.