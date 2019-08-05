شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح 50 شركة مدرجة بأسواق الإمارات ترتفع 15% بالنصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع إجمالي الأرباح المجمعة ل 50 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى 33.73 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2019 بنمو نسبته 14.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018.

والشركات الـ 25 المدرجة في سوق دبي المالي سجلت نمواً كبيراً في أرباحها التي قفزت إلى 16.227 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الجاري بزيادة نسبتها 23.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعت أرباح 25 شركة أعلنت عن نتائجها إلى مستوى 17.5 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من العام الجاري بزيادة نسبتها 3.2% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويعكس النمو الكبير الذي شهدته الشركات التي أفصحت عن أرباحها مدى النمو في أنشطتها التشغيلية رغم حالة التباطؤ التي تمر بها غالبية القطاعات الاقتصادية في المنطقة والعالم بشكل عام.

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واستحوذت أرباح 14 بنكاً وطنياً أفصحت عن نتائجها المالية على نحو 72.1% من إجمالي أرباح ال 50 شركة التي شملها المسح، حيث ارتفع صافي أرباحها إلى 24.33 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة نسبتها 16.8% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018.

وبلغت أرباح 5 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي 12.8 مليار درهم تقريبا مع نهاية شهر يونيو الماضي بنمو نسبته 32% مقارنة مع أرباحها المحققة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ونمت أرباح 9 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3.7% مرتفعة الى 11.533 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.

يشار إلى أن إجمالي أرباح جميع الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين بلغت 19.45 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري وهي ذات القيمة المسجلة تقريبا خلال الربع الأول من العام الماضي.