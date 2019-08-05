شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي المالية تعود لصدارة شركات الوساطة مرة أخرى بعد تراجعها لشهرين متتاليين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من: محمد أبو الغيط

تقرير خاص – أخبار اليوم: استطاعت شركة الراجحي المالية أن تستعيد مكانتها في صدارة شركات الوساطة بالسوق السعودي من حيث قيم التداولات، وذلك بعد أن تنازلت عن الصدارة لشهرين متتاليين لشركة جولدمان ساكس العربية السعودية والتي جاءت بالصدارة خلال هذين الشهرين.

وكانت الشركات الأجنبية قد بدأت في تصدر المشهد منذ شهر يونيو الماضي بعد انضمام السوق السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة.

واستحوذت الشركات الخمسة الأكثر استحواذاً من حيث قيم التداولات، وهي الراجحي المالية، وجولدمان ساكس العربية السعودية، والأهلي كابيتال والجزيرة كابيتال وسامبا كابيتال، على نصف قيم التداولات في يونيو (50%).

وكانت كل من إتش إس بي سي العربية السعودية وجي بي موجان العربية السعودية وميريل لينش المملكة العربية السعودية، في الصدارة ضمن أكبر عشر شركات لشهرين متتاليين وقبلهم جولدمان ساكس والذي بقي وحيدا في يوليو، بينما تراجعت الشركات الأربعة الأخرى في مكانتها.

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