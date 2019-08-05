شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح إعمار العقارية تتراجع 7.4% في الربع الثاني 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة إعمار العقارية، المعلنة اليوم الأحد، تراجعاً في الأرباح بنسبة 7.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 1.37مليار درهم مقابل أرباح بلغت 1.48 مليار درهم في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة، إن أرباحها نصف السنوية انخفضت 4%، إلى 3.1 مليار درهم كما تراجعت الإيرادات نصف السنوية 4%، إلى 11.57 مليار درهم.

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وارتفعت المبيعات نصف السنوية 52%، إلى 9.4 مليار درهم.

وبلغت القيمة الإجمالية لمشاريع إعمار المعدة للبيع 49.2 مليار درهم حتى 30 يونيو وقالت الشركة إنه سيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة.

وكانت إعمار العقارية، أكبر مطور عقاري في العالم العربي، قد حققت أرباحاً صافية في العام الماضي بلغت 6.11 مليار درهم إماراتي، وهي أعلى أرباح لها في 12 عاماً وتحديداً منذ 2007، وبنسبة نمو 10%، وذلك على خلفية ارتفاع إيراداتها إلى 25.69 مليار درهم بنمو بلغ 37% وهي أعلى إيردات للشركة على الإطلاق.