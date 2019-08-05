شكرا لقرائتكم خبر عن "الأهلي ريت 1" يستكمل شراء برج سكني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الأهلي المالية عن اكتمال عملية شراء ونقل ملكية برج مكتبي في مدينة جدة لصالح صندوق الأهلي ريت (1).

وبحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" تم الاستحواذ على العقار بمبلغ 255 مليون ريال وتم تمويل الصفقة من التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق.

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والعقار مؤجر بالكامل على البائع كمستأجر رئيسي لمدة 5 سنوات بصافي إيجار يبلغ 23.1 (وعائد يعادل 9%).

ويتوقع أن يكون الأثر المالي لهذه الصفقة إيجابياً بشكل عام على نتائج الصندوق ابتداءً من النصف الثاني من 2019.

يذكر أن العقار يقع في حي السلامة بطريق المدينة المنورة بمدينة جدة، وهو مكون من ثمانية عشر طابقا، بمساحة قابلة للتأجير تبلغ 29.92 ألف متر مربع.