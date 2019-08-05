أسعار الذهب اليوم في مصر

الموجز
أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الإثنين 5 أغسطس الحالي ، وفيما يلي متوسط بيع سعر الذهب على النحو التالي:
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 755 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 21
سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 661 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 18
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 567 جنيهًا.
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