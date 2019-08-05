شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى لبورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.26% خاسرا 4.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1544.65 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والصناعة والاستثمار.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3 ملايين سهم، بقيمة قدرها 720 ألف دينار بحرينى.
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 15.56% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 7.14%، بنك البحرين الإسلامى بنسبة 4.10%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.14%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.38%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.21%.
كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.88% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.82%.
فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع هامشى لبورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم البنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.