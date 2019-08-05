شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى لبورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.26% خاسرا 4.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1544.65 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والصناعة والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3 ملايين سهم، بقيمة قدرها 720 ألف دينار بحرينى.

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وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 15.56% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 7.14%، بنك البحرين الإسلامى بنسبة 4.10%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.14%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.38%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.21%.

كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.88% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.82%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.