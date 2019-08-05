شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار السلع وخاماتها فى السوق المحلى المصرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أسواق للمعلومات المالية والسلعية، المتخصصة فى رصد حركة السلع وخاماتها فى البورصات السلعية والأسواق العالمية، عن قائمة أسعار السلع وخاماتها طبقاً للإغلاق الأخير، وكشفت عن استقرار أسعار المعادن مثل الحديد والخردة والنحاس والألمومنيوم، وانخفاض أسعار الصويا والذرة بأنواعها وبذرة الصويا بالإضافة إلى الجلوتين المستورد والمحلى وجاءت الأسعار كالتالى :- قمح 11.5 أوكرانى 3770 جنيه / طن صب أرضه. قمح 11.5 روسى 3800 جنيه / طن صب أرضه. قمح 11.5 أمريكى غير متوفر صب أرضه. دقيق -24 4400 جنيه / طن معبأ أرضه. دقيق -27 4600 جنيه / طن معبأ أرضه. ردة محلى 3750 جنيه / طن معبأ أرضه. أرز شعير عريض 4150 جنيه / طن معبأ أرضه. أرز شعير رفيع 3500 جنيه / طن معبأ أرضه. أرز أبيض بلدى عريض –كسر 3% 8600 جنيه / طن معبأ أرضه. أرز أبيض بلدى عريض– كسر 10 : 12% 7500 جنيه / طن معبأ أرضه. أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10 : 12% 6400 جنيه / طن معبأ أرضه. زيت صويا مكرر 12300 جنيه / طن صب أرضه. زيت أولين RBD 9200 جنيه / طن صب أرضه. زيت ذرة خام 12000 جنيه / طن صب أرضه. زيت عباد الشمس مكرر 15200 جنيه / طن صب أرضه. سكر مكرر 6900 جنيه / طن معبأ أرضه. نشا غذائى 7000 جنيه / طن معبأ أرضه. جلوكوز 6800 جنيه / طن صب أرضه. فول بلدي – رفيع – محصول جديد 17000 جنيه / طن معبأ أرضه. فول بلدي – عريض – محصول جديد 10000 جنيه / طن معبأ أرضه. فول ليتوانى 8700 جنيه / طن معبأ أرضه. فول أسترالي 11000 جنيه / طن معبأ أرضه. فول كندى 8500 جنيه / طن معبأ أرضه. فول أثيوبى 9800 جنيه / طن معبأ أرضه. فول إنجليزى 8000 جنيه / طن معبأ أرضه. ذرة برازيلى / أرجنتينى 3460 جنيه / طن صب أرضه. ذرة أوكرانى 3390 جنيه / طن صب أرضه. ذرة رومانى / بلغارى 3410 جنيه / طن صب أرضه. صويا 47 6600 جنيه / طن صب أرضه. صويا 46 6200 جنيه / طن معبأ أرضه. Advertisements صويا 44 5950 جنيه / طن معبأ أرضه. بذرة صويا أرجنتينى 6400 جنيه / طن صب أرضه. دى دى جى إس أمريكى 5200 جنيه / طن معبأ أرضه. جلوتين مستورد 11800 جنيه / طن معبأ أرضه. جلوتين محلى 11650 جنيه / طن معبأ أرضه. جلوتو فيد محلى 3400 جنيه / طن معبأ أرضه. كسب عباد – 36% 4700 جنيه / طن معبأ أرضه. داكوتا جولد دي دي جي اس 7200 جنيه / طن صب وصال. صويا بيست (بروتين صويا محمي) 13800 جنيه / طن معبأ وصال علف بادي تسمين سوبر 23% 6600 جنيه /طن معبأ أرضه. علف نامي تسمين سوبر 21% 6500 جنيه / طن معبأ أرضه. علف ناهي تسمين سوبر 19% 6400 جنيه / طن معبأ أرضه. علف بادي نامي 21% 6150 جنيه / طن معبأ أرضه. لحم أبيض دواجن 22 جنيه / كيلو. لحم أحمر دواجن 35 جنيه / كيلو. حديد 11500 جنيه / طن أرضه. خردة الحديد 5250 جنيه / طن أرضه. خام الألومنيوم – مدرفلات بارد 47500 جنيه / طن أرضه. خام الألومنيوم – بثق 54500 جنيه / طن أرضه. خام الألومنيوم – أقراص بروفايل 59500 جنيه / طن أرضه. خام النحاس الأحمر - كابلات 99000 جنيه / طن أرضه. خام النحاس الأحمر - بارات 108000 جنيه / طن أرضه. الأسمنت 808 جنيه / طن أرضه. يوريا 5150 : 5350 جنيه / طن أرضه. النترات 5050 : 5250 جنيه / طن أرضه. فوسفات ناعم 1400 جنيه / طن أرضه. فوسفات خشن 1900 جنيه / طن أرضه. الذهب - 21 670 جنيه / جرام. الذهب - 24 765 جنيه / جرام. الدولار الأمريكي "بنك مركزي" شراء/بيع 16.47/ 16.59 جنيه.

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