شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الاقتصادى الصينى: الأداء الجيد للاقتصاد المصرى يمنح الثقة لجذب الاستثمار الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الوزير المفوض هان بينج، المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة الصين بالقاهرة، إن الأداء الجيد للاقتصاد المصري يمنح الثقة للمستثمرين الأجانب.

وأضاف - في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، أن المشروعات الكبيرة للبنية التحتية تعد القاطرة الرئيسية للاقتصاد المصري وتشكل الأساس لتنفيذ المشروعات والتطور الصناعي في البلاد، منوها بأن مصر تمتلك مقومات متميزة منها (فائض في انتاج الكهرباء والغاز فضلا عن الطرق كثيرة ) وكلها عوامل تجذب الاستثمار الأجنبي .

وأكد المستشار أهمية خلق مناخ صديق للمستثمرين الأجانب من خلال تبني تدابير للإسراع من الانتهاء من الإجراءات الإدارية، معربا عن اعتقاده بإمكانية جذب نحو ثلاثة مليارات دولار استثمارات صينية جديدة في السنوات المقبلة .

وأوضح المستشار أن هناك اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين الصينيين بإقامة مشروعات في قطاع الصناعات الخفيفة مثل المنتجات الجلدية وإنتاج الزجاج والألومنيوم لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض للخارج، منوها بأن العام المقبل سيشهد نموا كبيرا في الاستثمارات الصينية في مجال التصنيع .

وعن المشروعات الصينية، أفاد بأن شركة (كوكنجيست) الصينية المشهورة أقامت مصنعا لإنتاج التليفزيونات باستثمارات تقدر بـ 30 مليون دولار كمرحلة أولي وتعتزم التوسع في إطار خطة لإقامة مجمع صناعي لإنتاج التليفزيونات، ومن المتوقع البدء في إنتاج الدراجات البخارية الشهر المقبل باستخدام التكنولوجيا المتقدمة في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني – المصري ( تيدا) في عين السخنة بجانب البدء في بناء أول مركز تفتيش للدراجات البخارية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لوضع المقاييس والمعايير وإصدار الشهادات في المستقبل .

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت البدء في إنتاج مشروع الرمال السوداء في مدينة رشيد، حيث ساهم الجانب الصيني بالمعدات والتكنولوجيا بقيمة 20 مليون دولار ويتم تقاسم الأرباح مع الجانب المصري، لافتا إلي أن بكين تعتزم استيراد كل إنتاج المشروع الذي سيتم تصديره في النصف الثاني من هذا العام .

وقال المستشار الصيني إنه تم استكمال بناء المرحلة الثانية من مشروع انجيل في محافظة بني سويف لإنتاج مكونات الطعام الذي سيتم تصدير كل إنتاجه إلي الاتحاد الأوروبي وينتج الخط الأول الخميرة ، كما تسهم الصين في إقامة الحديقة الصناعية للنسيج في مدينة السادات حيث تم بناء 140 مصنعا صغيرا ومن المتوقع البدء في إنتاج أول مصنع الشهر المقبل بعد الانتهاء من تركيب المعدات ونأمل أن يبدأ العمل في 100 مصنع صغير لإنتاج النسيج بنهاية هذا العام .

وأردف قائلا إن الجانب الصيني يتفاوض حاليا لإقامة مدينة الصلب في عين السخنة خارج منطقة (تيدا) .

وحول العاصمة الإدارية الجديدة ، قال إن الشركة الصينية تقوم حاليا بتنفيذ المرحلة الأولي من منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 3 مليارات دولار بينما تكلفة الاستثمارات للمرحلة الثانية ستبلغ 5ر3 مليار دولار.

Advertisements

ومن المتوقع الانتهاء من مشروع القطار الكهربائي الذي يربط محافظة القاهرة ومدينة العاشر من رمضان بالعاصمة الادارية الجديدة في غضون 3 سنوات وبدأت أعمال البنية التحتية للمشروع.

وعن منطقة ( تيدا)، أفاد بأن هناك 8 برامج استثمارية بقيمة 247 مليون دولار تم جذبها في المرحلة الأولي للمرحلة التوسيعية الثانية لمنطقة (تيدا) المنقسمة إلي ثلاث مراحل علي مساحة ستة كيلومترات، موضحا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولي للمرحلة التوسيعية علي مساحة 2 كيلومتر، بالإضافة إلى مصنع لمواد البناء وآخر لإنتاج المنسوجات الصحية ومصنع رابع لمواد التغليف .

وأوضح أن قيمة استثمارات البنية التحتية للمرحلة التوسيعية الثانية لمنطقة ( تيدا) بلغت 40 مليون دولار ، مشيرا إلي أن شركة ( تيدا ) ستبني منطقة المساكن للعمال ومنشآت خدمية أخري ومن المتوقع الانتهاء من مراكز الإنتاج القياسية بنهاية هذا العام .

وقال بينج إن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 13.8 مليار دولار عام 2018 بينما وصلت التجارة الثنائية في أول خمسة أشهر من هذا العام 5.4 مليار دولار، معربا عن اعتقاده بأن مصر ستصدر سلعا أكثر في النصف الثاني من هذا العام .

وأضاف أن مصر صدرت للصين ما قيمته 1.8 مليار دولار العام الماضي ، مسجلة بذلك رقما قياسيا في تاريخ التجارة الثنائية موضحا أن بكين فتحت المجال أمام استيراد المزيد من المنتجات الزراعية المصرية، حيث تم التوقيع علي مذكرة تفاهم لاستيراد علف بنجر السكر وتم الاتفاق علي البروتوكول لاستيراد البلح من مصر الذي سيتم التوقيع عليها في المستقبل القريب، مشيرا إلي أن بكين بدأت استيراد سرطان البحر ( الكابوريا ) من مصر .

وحول رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، أكد المستشار التوجه الإيجابي نحو تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والصين والدول الأفريقية، حيث تنفذ شركة المقاولين العرب حاليا بالتعاون مع شركة سناو هيدرو الصينية مشروعا للكهرباء في تنزانيا .

وبحث مؤخرا مع المسئولين في بنك التنمية الأفريقي التعاون في مصر وفي الدول الأفريقية ويجري حاليا البنك الدراسات الأولية لمشروع ممر القاهرة – كيب تاون ومشروع خط نقل المياه من بحيرة فيكتوريا إلي البحر المتوسط ، مشيرا إلي أن الصين تدرك اهتمام مصر بهذين المشروعين التي يعطيها الفرصة لتكون في قلب القارة الأفريقية.

ونوه باقامة منطقة التجارة الأفريقية الحرة القارية التي أطلقها مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة النيجر التى من شأنها أن تخلق الظروف الملائمة للتعاون بين الصين ومصر وتساعد علي تصدير المنتجات إلي أفريقيا .

ولفت المستشار الصيني إلى أن مصر ستشارك في منتدي الصين الدولي للاستثمار والتجارة في مدينة شيامين الصينية خلال الفترة من 8 إلي 11 سبتمبر المقبل بحضور مسئولين من وزارة التجارة والصناعة لاستعراض فرص الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى المشاركة فى معرض الصين الدولي للاستيراد في مدينة شنغهاي في نوفمبر المقبل.