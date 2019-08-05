شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأفريقى: بيئة الأعمال والبنية الأساسية بمصر أصبحتا مهيئتين لاستقبال الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم سانيا مدير الاستشارات وأسواق المال بالبنك الأفريقى للاستيراد والتصدير "أفريكسم بنك" إن بيئة الأعمال والبنية الأساسية فى مصر أصبحتا مهيئتين لاستقبال الاستثمارات ولمواجهة أى تحديات، موضحًا أن هدف المنتدى الثانى للاستثمار فى أفريقيا هو جذب الاستثمارات إلى مصر، وتعريف المستثمرين المصريين بفرص الاستثمار فى 53 دولة أفريقية، مشيدًا بالدور الكبير الذى تبذله الحكومة المصرية لدعم المنتدى وجذب الاستثمارات لأفريقيا.

وأضاف مدير الاستشارات وأسواق المال بالبنك الأفريقى للاستيراد والتصدير -فى تصريح اليوم الاثنين- أن القارة الأفريقية شهدت تعاونًا تجاريًا واستثماريًا كبيرًا خلال العامين الماضى والحالي، ولكن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية التى لم يتم استغلالها بعد، وهذا لا يرجع إلى نقص التمويل فقط، ولكن أيضًا إلى عدم جاهزية بيئة الأعمال والبنية التحتية لدول القارة.

وأشار إلى أن المنتدى الأفريقى الأول فى جوهانسبرج العام الماضى شهد عرض ثلاث فرص استثمارية مصرية كبرى بقيمة 11.19 مليار دولار على حوالى 2000 مشارك ومستثمر من عشرات الدول، وفى المنتدى الأفريقى الثانى الذى سينعقد فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا فى نوفمبر المقبل سيتواصل عرض الفرص الاستثمارية المصرية، ليتسنى توفير التمويل لها سواء عبر شركاء التنمية الدوليين أو المستثمرين من جميع دول العالم.