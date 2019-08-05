شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 4.16% بختام التعاملات بضغوط هبوط كافة القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 4.16% خاسرة 431.2 نقطة، لتغلق عند مستوى 9924.87 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 94.2 مليون سهم بقيمة 323.9 مليون ريال قطرى عبر 8061 صفقة، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 35 سهما ، واستقرت 3 أسهم. Advertisements وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 5.48%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 5.45%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 5.28%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 4.07%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.39%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.67%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.45%.

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