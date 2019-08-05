تصديرى الحاصلات: مصر تصدر خضر وفاكهة بـ2.1 مليار دولار فى 9 أشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عضو مجلس النواب إنه تم تصدير 4.289 مليون طن خضر وفاكهة طازجة مصرية لمختلف دول العالم بلغت قيمتها نحو 2.154 مليار دولار وذلك فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية يونيو 2019 مدة 9 أشهر.
وأوضح دمرداش لـ"الخليج 365" أن الصادرات خلال نفس الفترة تزيد فى القيمة والكميات عن نفس صادرات الفترة الموسم التصديرى الماضى، لافتا إلى أن الدول العربية تعتد المستورد الأول للحاصلات الزراعية بنسبة 37%، تليها دول أوروبا ودول الاتحاد الاوروبى، ثم الدول الأسيوية والإفريقية وأخيرا الأمريكتين واستراليا.
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