شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد القومى للإدارة يطلق البرنامج التدريبى "التفكير والتخطيط الاستراتيجى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المعهد القومي للإدارة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري برنامجًا تدريبيًا تحت عنوان "التفكير والتخطيط الاستراتيجي" وذلك في إطار الخطة التدريبية التي تحرص وزارة التخطيط إلى تنفيذها وفي ضوء محور تنمية وبناء القدرات للموظفين ضمن خطة الإصلاح الإداري وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

وكانت وزارة التخطيط، قد أكدت أنها تسير نحو تحقيق كل محاور خطة الإصلاح الإداري بالتركيز علي محور تنمية وبناء القدرات والذي يعد بمثابة نقطة فارقة في سبيل تحقيق الخطة وعملية التطوير المؤسسي.

وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم الاثنين، أن النهج الذي تتبعه الوزارة والمعهد القومي للإدارة يسير وفق معدلات متسارعة محققًا نتائج إيجابية تم رصدها وفقاً لعملية المتابعة والتقييم التي تتم للمتدربين، مشيرة إلى أن توفير البرامج التدريبية يسير بنظم أكثر دقة وفقاً للاحتياجات التدريبية للعاملين.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن البرنامج الحالي يستهدف تدريب حوالى 50 متدربًا علي عدد من المحاور المهمة والتي تتضمن التعريف بمفهوم التخطيط الاستراتيجي ومعرفة خطوات التخطيط الناجح، إلى جانب استراتيجية تحديد الأهداف وطرق التحليل المختلفة كالتحليل بطريقة SWOT فضلاً عن خطوات عملية التخطيط ووضع وتحديد الأهداف بطريقة SMART.

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وتابعت، أن البرنامج التدريبي جاء شاملاً لعدد من المحاور الأخري والتي ضمت رسم وإعداد خطة زمنية وعملية للمستقبل والتغلب على عقبات التخطيط، فضلاً عن تقييم الأهداف الأستراتيجية ومتابعة الأداء.

وأضافت شريف أن الهدف من البرنامج تمثل كذلك في تعريف المشاركين بمفهوم التخطيط الاستراتيجي وأهميته في صنع النجاح ومهارات إعداد الخطة الاستراتيجية و تقييم الأهداف الاستراتيجية ومتابعة الأداء.