شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.03% خاسرا 58.08 نقطة ليغلق عند مستوى 2799.83 نقطة، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 148.3 مليون سهم محققة ما قيمته 204.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3634 صفقة ل33 سهما، وارتفعت 5 أسهم، وانخفض 27 سهما، واستقر سهم واحد.

Advertisements

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.80%، ثم قطاع العقارات بنسبة 3.13%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.71%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.61%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.30%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.56%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.23%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة عمان للتأمين بنسبة 14.67%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 5.77%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة إثمار القابضة بنسبة 7.98%، ثم سهم اكتتاب القابضة بنسبة 5.50%.