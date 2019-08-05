شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. تعرف على "الحد المعيارى لمعدل سعر الفائدة الخالى من المخاطر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزى المصرى، عن إطلاق حد معيارى تم تطويره من قبل مجموعة العمل بسوق المال المصرى (Money Market Contact Group)، والتى تضم البنك المركزى وبنوك تجارية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ليدعم عملية تطوير وإتاحة مجموعة أوسع من المنتجات المالية للمشاركين فى القطاع المالى وتحسين سوق النقد والمشتقات.

وتم إطلاق اسم CONIA على الحد المعيارى الجديد، اختصاراً لـ Cairo Overnight Interbank Average Benchmark وهو تطوير لمتوسط سعر الفائدة لليلة واحدة للتعاملات بين البنوك فى القاهرة فى سوق الانتربنك.

وفيما يلى بعض الأسئلة الرئيسية وإجاباتها حول الحد المعيارى الجديد.

Advertisements

•ما هو تأثير CONIA على أسواق النقد والمال؟

يعتبر الحد المعيارى الجديد علامة فارقة وهامة لدعم تنفيذ إصلاحات سوق النقد والمشتقات، حيث قال أكسيل فان ندرفين، أمين صندوق بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD): "إن الحد المعيارى الجديد يشارك بصورة هامة للغاية فى تطوير أسواق المال المصرية"، مشيراً إلى أنه تم بالفعل استخدام حدود معيارية مماثلة لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر، وذلك لعملات رئيسية فى اسواق نقدية أخرى.

•هل سيتم تغيير أى شيء فى إطار السياسة النقدية؟

لا ليس هناك أى تغيير فى إطار السياسة النقدية على الإطلاق، وإنما إطلاقCONIA من شأنه أن يعزز من قدرة البنك المركزى على تنفيذ السياسة النقدية بكفاءة أعلى، بالإضافه إلى أنه ما تم اليوم هو لدعم وتنفيذ إصلاحات سوق النقد والمشتقات أسوة بالتطورات والمتغيرات الراهنة فى هياكل التسعير فى الأسواق العالمية مثل الليبور واليورايبور تمهيدا للتخارج منها حيث يتم بالفعل استحداث والبدء فى استخدام حدود معيارية مماثلة لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر كبدائل للايبور واليورايبور، وأيضاً لعملات رئيسية فى أسواق نقدية أخرى بدون أى تغير فى إطار السياسة النقدية.

• كيف يتم احتساب CONIA ومتى سيتم نشرها؟

يتم احتسابه عن طريق متوسط الحجم المرجح لسعر الفائدة لليلة الواحدة من واقع التعاملات الفعلية بين البنوك فى سوق الإنتربنك فى القاهرة بعد استبعاد أكبر وأقل 15% من القيم الخارجة، وسيتم نشره بصفة يومية ابتداء من اكتوبر 2019.