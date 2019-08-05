شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: تعيين إبراهيم أمين مساعدا لرئيس الجهاز لشئون المديريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرارا بتعيين الأستاذ إبراهيم أمين مساعدا لرئيس الجهاز لشئون المديريات.

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يذكر أن إبراهيم أمين كان يشغل منصب معاون رئيس الجهاز وحاصل على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر عام 2006، كما حصل على ماجيستير القانون العام والعلوم الإدارية من كلية الحقوق جامعة القاهرة في عام 2009، كما أنه علي وشك مناقشة رسالة الدكتوراة في الإدارة العامة من جامعة القاهرة.

وترأس لجنة متابعة إنشاءات مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، كما مثل الجهاز في اجتماعات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والتى عقدت ببيروت والقاهرة لمناقشة، وإقرار مسودة الإطار العربي المشترك لكفاءات الكوادر العليا في القطاع العام من منظور السياسات العامة وخطة التنمية المستدامة 2030".