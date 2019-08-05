الدولار يتراجع أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية التعاملات

مصراوي تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، فيما استقر السعر في 7 بنوك أخرى. وتراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية قرشا واحدا إلى 16.49 جنيه...

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