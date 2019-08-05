شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصارف العربية يعلن إطلاق أكبر مؤتمر مصرفى عربى – أمريكى 15 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، عن إطلاق أكبر مؤتمر مصرفى عربى – أمريكى ينظمه إتحاد المصارف العربية فى مقر البنك الاحتياطى الفدرالى الأميركى فى نيويورك وذلك يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019، بالاشتراك مع وزارة الخزانة الأميركية، و" OFAC" (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) وكبرى المصارف الأميركية المراسلة منها:Citibank, JP Morgan Chase, BNY Mellon, HSBC, MUFG".

وإضافة إلى خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين وهيئات مالية ورقابية دولية، وحكام مصارف مركزية عربية وقيادات مصرفية عربية وأميركية ووفد من المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء فى الاتحاد ومجلس إدارته.

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وقال فتوح: "سوف يتناول المؤتمر المستجدات بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب، ويأتى بتوقيته وزمانه فى ظل الضغوطات التى تتعرض لها المصارف، وكثرة الأخبار والشائعات التى تتعلق بالعقوبات، المؤتمر سيوضح كافة المشاكل، لا سيما أنه يشكل منصة حوار مباشرة مع الخزانة الأميركية والمصارف الأميركية ومع السلطات الرقابية الأميركية.

وسيجمع عدد كبير من المصرفيين العرب ومصرفيين من الولايات المتحدة الأميركية مع قادة ومسؤولين من السلطات الرقابية والتنظيمية والتشريعية الأميركية، لحوار مفتوح مع البنوك المراسلة الأميركية والتطورات الحاصلة، وذلك عطفاً على التطورات والتعديلات الطارئة على المشهد الرقابى والتنظيمي، وتحديداً فيما يتعلق بالمتطلبات الأكثر صرامة والتى دفعت ببعض المصارف الأميركية لإقفال حسابات بنوك فى ظل كثرة القوانين والتشريعات الصادرة فى هذا المجال.