شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الدقاق رئيسا لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، فى تصريح له اليوم الاثنين، إن وزارة النقل أصدرت القرار رقم 451 لسنة 2019، بتعيين كل من الدكتور محمد الفقى وهدى عطيئة ممثلين عن هيئة ميناء الإسكندرية، وتعيين اللواء علاء محمد إبراهيم والسيد عبداللطيف مبروك ممثلين عن الشركة القابضة للنقل البحرى والبري. كما أصدرت وزارة النقل، قرارا بتعيين اللواء مهندس محمد الدقاق رئيسا لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض. Advertisements

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