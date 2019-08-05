شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية المشروعات: نسعى لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين شباب الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات على اهتمام الجهاز بالوصول إلى كافة فئات الشباب خاصة خريجى الجامعات الذين يمتلكون أفكار ابتكارية جديدة تصلح لإقامة مشروعات صغيرة ولها جدوى اقتصادية، تضمن لها النجاح وتلبية احتياجات الأسواق الداخلية أو الخارجية.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى اقامته جامعة الازهر بحضور الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة ولفيف من عمداء الكليات وأساتذتها وقيادات جهاز تنمية المشروعات

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وأكدت جامع، على أهمية التعاون مع جامعة الازهر وتشجيع ابنائها على عدم البحث عن وظائف نمطية والإيمان بقدراتهم على ريادة الاعمال والتشغيل الذاتى والاستعانة بخدمات الجهاز المتعددة فى هذا المجال.

و أشارت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، إلى أن أهمية اتفاقيات التعاون التى يقوم بها الجهاز مع مختلف الجامعات والتى وصل عددها إلى 19 جامعة لا يرجع إلى تثقيف الطلاب والخريجين فقط بثقافة العمل الحر بل الأهم هو نتائج هذا التعاون وترجمته إلى المئات والآلاف من المشروعات الصغيرة التى يقيمها الخريجين وتحقق لهم الاستقرار والنجاح بعيدا عن التوظيف النمطى.

وأكد الدكتور محمد الحرصاوى على اهتمام جامعة الازهر بتوعية الطلاب وتشجيع الخريجين من الجامعة على العمل الحر وريادة الأعمال بدلا البحث عن وظائف تقليدية، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات فى اتاحة الفرصة لأبناء الجامعة للاستفادة من خدمات الجهاز المالية والفنية والتسويقية التى تضمن نجاح مشروعات الشباب واستمرارها.