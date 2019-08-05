شكرا لقرائتكم خبر عن انفراد..ننشر المسودة النهائية لمشروع قانون تنظيم التأمين الموحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مناقشة المسودة النهائية لمشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يرسلها لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عقب موافقته عليها. وينفرد ”الخليج 365” بنشر المسودة النهائية لمشروع قانون تنظيم التأمين الموحد.. Advertisements

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