شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التنمية الإفريقي: ندعم الحكومة المصرية من أجل تحقيق "الحياة الكريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مالين بلومبرج المدير الإقليمى لبنك التنمية الإفريقي فى مصر، أن البنك يعد أحد الرعاة الأساسيين لمنتدى الإستثمار وتمويل المشروعات القومية والضخمة فى مصر والتى تحقق خمسة أولويات يعمل من أجلها البنك تتعلق بتوفير الطاقة والإنارة والتنمية المستدامة فى مختلف المجالات وضمان الحد الآمن لتوفير المواد الغذائية و التموينية، والعمل على الدفع قدما لقطاع الصناعة، فضلا عن رعاية التكامل والتعاون المتبادل بين مصر وكافة الدول الإفريقية التى يمكن أن تستفيد من الخبرات المصرية .

وأضافت بلومبرج خلال إعلان كل من بنك التنمية الإفريقى والبنك الإفريقى للاستيراد والتصدير، عن اطلاق المنتدى الثانى للاستثمار فى افريقيا والذى سيتم تنظيمه فى جوهانسبرج بجنوب افريقيا فى نوفمبر المقبل،أن أحد أهداف البنك الأساسية هو خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة والذى يعد مطلبا مجتمعيا أساسيا فى مصر والقارة الإفريقية فى ظل الزيادة السكانية المضطردة، وأشارت بلومبرج إلى الدور الإجتماعى الذى يقع على رأس أجندة البنك جنبا إلى جنب الحكومة المصرية من أجل تحقيق "الحياة الكريمة"، موضحة أن المنتدى أحد أدوات وساحات المعارك التنموية على المستويين المصرى والإفريقي التى لا نتنازل عن تحقيق الفوز بها وهناك 3 أشهر متبقية على عقد المؤتمر الموسع لمنتدى الإستثمار المنتظر فى جوهانسبرج نوفمبر 2019.

وأكدت بلومبرج أنها ستحمل الأجندة المصرية للمشروعات بصحبة المستثمرين والمصرفيين والممولين الوطنيين من أجل عرض الافكار والإمكانات التى يمكن تنفيذها على المستوى الجغرافى المصرى والإفريقي أيضا وكان الوفد المصرى من كل القطاعات قام بعرض وضخ ما يقرب من 40 مليار دولار خلال منصات المناقشات والعمل الفرعية خلال مؤتمر جوهانسبرج الأول العام الماضى 2018 ، وهو ما يعتبره القائمون على المؤسسات الإفريقية التمويلية طفرة ونموذجا للنضوج الإقتصادى المصرى من الناحية اللجويستية والبيئية ومهارات العمل والقوى العاملة والقانونية أيضا ، واجب الحذو بها أمام باقى الدول الإفريقية وهو ما يوفره المنتدى والمؤتمر بشكل مباشر دون وسطاء.

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وقال إبراهيم سانيا، مدير الاستشارات وأسواق المال بالبنك الافريقى للاستيراد والتصدير، إن القارة شهدت تعاون تجاري واستثماري كبير خلال العامين الماضي والحالي، ولكن مازال هناك الكثير من الفرص الاستثمارية التي لم يتم استغلالها، وهذا لا يرجع إلى نقص التمويل فقط، ولكن أيضا عدم جاهزية بيئة الأعمال والبنية التحتية لدول القارة.

وأضاف مدير الاستشارات وأسواق المال ببنك التصدير والاستيراد الأفريقي إن بيئة الأعمال والبنية الاساسية في مصر أصبحتا مهيئتين لاستقبال الاستثمارات ولمواجهة اي تحديات، موضحا أن هدف المنتدى هو جذب الاستثمارات إلى مصر، وتعريف المستثمرين المصريين بفرص الاستثمار في 53 دولة أفريقية، مشيدا بالدور الكبير الذي تبذله الحكومة المصرية لدعم المنتدى، وجذب الاستثمارات لأفريقيا.

وأشار إلى أن منتدى العام الماضي شهد عرض 3 فرص استثمارية مصرية كبرى بقيمة 11.19 مليار دولار، على حوالي 2000 مشارك ومستثمر من عشرات الدول، وفي منتدى العام الحالي سيتواصل عرض الفرص الاستثمارية المصرية ما يوفر التمويل لها سواء عبر شركاء التنمية الدوليين أو المستثمرين من كافة دول العالم.