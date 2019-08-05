شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين فى الإمارات 1.49% على أساس سنوى فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين، أن مؤشر أسعار المستهلكين فى الإمارات العربية المتحدة نزل 1.49% فى يونيو على أساس سنوي. وقالت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على موقعها الإلكترونى، إن مؤشر أسعار المستهلكين هبط 0.03% فى يونيو مقارنة مع مايو. Advertisements ويقول خبراء اقتصاديون، إن انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين يرجع لأسباب من بينها تبدد أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة العام الماضى فى الإمارات.

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