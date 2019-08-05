شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصعد لأعلى مستوى فى تاريخه بمصر وعيار 21 يسجل 670 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نادي نجيب عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن أسعار الذهب اليوم الاثنين 5 أغسطس 2019 ارتفعت قرابة 10 جنيهات ليسجل سعر الذهب فى مصر ما قيمته 670 جنيها للجرام حتى الآن، وهو أعلى سعر سجله الذهب فى تاريخه.

وأضاف نجيب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الذهب عالميا سجلت ارتفاعا كبيرا لتبلغ الأوقية 1458 دولار وهو أعلى سعر للمعدن النفيس منذ 6 سنوات وهو ما انعكس على سعر الذهب فى مصر. وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي: وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي: عيار 18 سجل اليوم 574 جنيها للجرام. عيار 18 سجل اليوم 574 جنيها للجرام. عيار 21 سجل اليوم 670 جنيها للجرام. عيار 24 سجل اليوم 765 جنيه للجرام. Advertisements الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5360 جنيها. أوقية الذهب تسجل الآن 1458 دولار.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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