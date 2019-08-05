شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" توقع مذكرة تفاهم مع "جوسفون" العالمية لإنشاء فرع للشركة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الصين، مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، ومجموعة "جوسفون - Jusfoun Big Data Information Group" العاملة في مجال البيانات العملاقة، بهدف إنشاء فرع للشركة في مصر يتضمن مركز تميز لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات.

ويشارك وفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات، في فعاليات منتدى الابداع في شبكات المستقبل لدول البريكس؛ وبحث التعاون المشترك مع كبار المسئولين والوزراء المشاركين في المنتدى ومسئولي عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بيان الاثنين. أن هذا التعاون وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين المصري والصيني؛ سيحقق الاستفادة المتبادلة لكلا الطرفين، حيث سيتم الاستفادة من التقدم التكنولوجي لشركة جوسفون، كما ستتحقق الاستفادة لشركة جوسفون من خلال التوسع في تقديم خدماتها في أفريقيا ومختلف الدول العربية انطلاقا من مركزها في مصر.

وتبلغ مدة العمل بمذكرة التفاهم 3 سنوات تقوم خلالها الشركة بتعيين 300 من الشباب المصري في المرحلة الأولى في وظائف متخصصة، وتنص مذكرة التفاهم على أن تقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتقديم الدعم اللازم لتيسير عمل الشركة والوصول إلى المهارات المتخصصة للعمل بمقرها في مصر والذي تستهدف من خلاله تصدير خدمات البحث والتطوير، وتطوير البرمجيات والتطبيقات، والبحوث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتطوير التطبيقات ذات الصلة.

وعقد الوفد المصرى اجتماعا مع وفد من مجموعة جوسفون برئاسة ماكسويل وانج الرئيس التنفيذي للمجموعة؛ حيث تم الاتفاق على توقيع اتفاقية بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، ومجموعة جوسفون خلال الشهرين القادمين في مصر تنص على انشاء أكاديمية لبناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية، وإنشاء حوسبة سحابية بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات من خلال مركز البيانات.

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كما تم الاتفاق على التعاون في دعم الابداع وريادة الاعمال وأنشطة الشركات الناشئة العاملة في مجال البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي من خلال التعاون مع مركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

يذكر أن مجموعة جوسفون تأسست عام 2010، وهي من أكبر مشغلي أصول البيانات الضخمة في الصين، وأول شركة تقدم منصة لعمليات تداول أصول البيانات في الصين، من خلال انشاء Global Big Data Exchange (GBDEx)، كما قامت بتصميم وتطوير أكثر من 4000 تطبيق ومشروع حكومي لإدارة البيانات الضخمة، وساهمت الشركة في بناء وتخطيط العديد من المدن الذكية بالصين.

وحضر اللقاء الدكتور حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندسة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، وبعض قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجاكوب لاي نائب الرئيس التنفيذي الأول لمجموعة جوسفون، وفريد تشن رئيس قسم التكنولوجيا بالمجموعة، وهاو وانج مساعد رئيس المجموعة.