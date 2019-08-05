شكرا لقرائتكم خبر عن مركز تحديث الصناعة ينتهي من تدريب 120 مديرا تنفيذيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيان لمركز تحديث الصناعة، إنه انطلاقا من رؤية مركز تحديث الصناعة نحو أهمية بناء قدرات المديرين التنفيذين للشركات الصناعية لكي يكونوا قادة التغيير للصناعة المصرية، انتهى المركز من برنامج تدريبي لـ120 مديرا تنفيذيا من 60 شركة مسجلة لدى المركز في القطاعات الصناعية المختلفة وهي الأثاث، الجلود، النسيج، التعبئة والتغليف، الصناعات الهندسية، التشييد والبناء، الصناعات الكيماوية، الأغذية والأدوية.

تضمن البرنامج ثلاثة محاور رئيسية وهي سبل التخطيط الاستراتيجي، قيادة التحول والتغيير، بالإضافة إلى طرق المعرفة التجارية العامة.

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هذا وقد استهدف البرنامج التدريبي خلق جيل ثاني من المديرين التنفيذين المؤهلين لمواكبة عمليات التطوير وقيادة التغيير داخل المجتمع الصناعي.