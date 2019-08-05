- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مركز تحديث الصناعة ينتهي من تدريب 120 مديرا تنفيذيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيان لمركز تحديث الصناعة، إنه انطلاقا من رؤية مركز تحديث الصناعة نحو أهمية بناء قدرات المديرين التنفيذين للشركات الصناعية لكي يكونوا قادة التغيير للصناعة المصرية، انتهى المركز من برنامج تدريبي لـ120 مديرا تنفيذيا من 60 شركة مسجلة لدى المركز في القطاعات الصناعية المختلفة وهي الأثاث، الجلود، النسيج، التعبئة والتغليف، الصناعات الهندسية، التشييد والبناء، الصناعات الكيماوية، الأغذية والأدوية.
تضمن البرنامج ثلاثة محاور رئيسية وهي سبل التخطيط الاستراتيجي، قيادة التحول والتغيير، بالإضافة إلى طرق المعرفة التجارية العامة.
هذا وقد استهدف البرنامج التدريبي خلق جيل ثاني من المديرين التنفيذين المؤهلين لمواكبة عمليات التطوير وقيادة التغيير داخل المجتمع الصناعي.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز تحديث الصناعة ينتهي من تدريب 120 مديرا تنفيذيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.