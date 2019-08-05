شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وسلطنة بروناى توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع مصر وسلطنة بروناى اليوم مذكرة تفاهم لتدعيم التعاون الاقتصادى بين البلدين خاصة فى النواحى الفنية .
ويقوم بالتوقيع عن الجانب المصرى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ويوقع عن سلطنة بروناى الدكتور أمين ليو عبد الله، وزير المالية والاقتصاد، وذلك بقمر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم بحسب بيان الوزارة.
كان سلطان بروناي حاجي حسن بولقية، وصل مصر مع وفد مرافق للقاء عدد من المسئولين لبحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين.
كما سيتم بحث الشراكة في عدة مشروعات بمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى استثمارات سياحية وفندقية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر وسلطنة بروناى توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.