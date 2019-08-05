شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وسلطنة بروناى توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع مصر وسلطنة بروناى اليوم مذكرة تفاهم لتدعيم التعاون الاقتصادى بين البلدين خاصة فى النواحى الفنية .

ويقوم بالتوقيع عن الجانب المصرى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ويوقع عن سلطنة بروناى الدكتور أمين ليو عبد الله، وزير المالية والاقتصاد، وذلك بقمر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم بحسب بيان الوزارة.

كان سلطان بروناي حاجي حسن بولقية، وصل مصر مع وفد مرافق للقاء عدد من المسئولين لبحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين.

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كما سيتم بحث الشراكة في عدة مشروعات بمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى استثمارات سياحية وفندقية.