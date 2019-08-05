شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 61.39 للبرميل و55.42 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين، 61.39 دولار للبرميل مزيج برنت كما سجل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55.42 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن انخفاض أسعار النفط جاء وسط مخاوف من تراجع الطلب العالمي علي النفط، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد تراب بأنه سيقوم بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الصين بقيمة 300 مليار دولاربداية من الشهر المقبل وذلك فيما يتعلق بجميع الصادرات الصينية للولايات المتحدة.

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وكانت العقود الآجلة لخام برنت انخفضت يوم الخميس الماضي بأكثر من 7%، وذلك في أكبر انخفاض لها خلال 3 سنوات كما شهدت أسعار الخام الأميركي هبوطا في العقود الآجلة بحوالى 8% حيث سجل أسوأ أداء يومي في أكثر من 4 سنوات.

يذكر أن معهد البترول الأمريكي سيقوم بإصدار التقرير الأسبوعي لمخزون النفط في آسيا بوم الأربعاء المقبل، كما ستقوم إدارة معلومات الطاقة بإصدار التقرير الأسبوعي يوم الخميس المقبل.