شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار العقارات السكنية الفاخرة بدبى فى النصف الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سافيلز للاستشارات العقارية، إن أسعار العقارات السكنية الفاخرة في دبي انخفضت 1.9% في النصف الأول من العام بسبب فائض المعروض.

ويشهد سوق العقارات في دبي انكماشا مطردا منذ منتصف عام 2014 بسبب فتور إقبال المستثمرين الأجانب.

وقالت سافيلز اليوم الاثنين، إن أسعار سوق العقارات الفاخرة انخفضت 19.8% على مدى السنوات الخمس الفائتة لتصل إلى 600 دولار للقدم المربعة "بسبب ارتفاع مستويات مخزون الإنشاءات الجديدة وحالة الضبابية الاقتصادية عالميا".

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وتقوم سافيلز، وفقا لموقعها الألكتروني، بتعريف العقارات الفاخرة بأنها الـ5% من العقارات الأعلى سعرا في السوق.

ويقول محللون إن السوق في المجمل تراجعت بمقدار الربع على الأقل منذ منتصف عام 2014.

وهوت أرباح شركة إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقارية مدرجة في دبي، بنسبة 7.4 % في الربع الثاني.