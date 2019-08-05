شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع إلى 1456.5 دولارا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:22 مساءً, 5 أغسطس 2019 م المناطق - الرياض ارتفع سعر أوقية الذهب اليوم في التعاملات الفورية بنسبة 1.1 % إلى 1456.51 دولاراً أمريكياً وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.8 % إلى 1468.50 دولاراً أمريكياً مسجلاً بذلك أعلى مستوى له خلال أكثر من ستة أعوام وذلك على خلفية تصاعد الحرب التجارية الأمريكية-الصينية ومخاوف ذات صلة ببطء معدل النمو الاقتصادي العالمي.

وفيما يختص بالمعادن النفيسة الأخرى ارتفع اليوم سعر أوقية الفضة بنسبة 1.9 % إلى 16.51 دولارا أمريكيا للأوقية والبلاتين بنسبة 1.4 % إلى 854.33 دولاراً أمريكياً والبلاديوم بنسبة واحد بالمائة إلى 1420.60 دولاراً أمريكياً.

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