أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 5-8- 2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية ارتفاعا طفيفا مقارنة عن أمس حيث سجل "عيار 24" 175.90 ريال سعودى مقابل 46.89 دولار أمريكى . أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى: أسعار الذهب عيار 24 بنحو 175.90 ريال بما يعادل $46.89. سعر الذهب عيار 22 بنحو 161.24 ريال بما يعادل $42.98. أسعار الذهب عيار 21 بنحو 153.92 ريال بما يعادل $41.03. Advertisements أسعار الذهب عيار 18 بنحو 131.93 ريال بما يعادل $35.17. سعر الذهب عيار 14 بنحو 102.61 ريال بما يعادل $27.35. سعر الذهب عيار 12 بنحو 87.95 ريال بما يعادل $23.45. أسعار أوقية الذهب بنحو 5,471 ريال بما يعادل $1,458. أسعار جنيه الذهب بنحو 1,231 ريال بما يعادل $328.24. اسعار كيلو الذهب بنحو بنحو 175,901 ريال بما يعادل $46,891.

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