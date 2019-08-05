شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أعلى مستوى فى ‭6‬ أعوام بسبب التجارة ومخاوف النمو تدعم الطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفزت أسعار الذهب أكثر من 1% لتسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن ستة أعوام اليوم الاثنين، مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فضلا عن مخاوف النمو العالمى التى دفعت المستثمرين إلى أصول الملاذ الأمن.

وارتفع الذهب فى التعاملات الفورية 1.1 % إلى 1456.51 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى منذ مايو 2013 عند 1459.47 دولار فى وقت سابق من الجلسة.

وصعد الذهب فى التعاملات الآجلة فى الولايات المتحدة 0.8 % إلى 1468.50 دولار للأوقية.

ويوم الجمعة، قالت الصين إنها سترد على قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض رسوم إضافية 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار.

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وقد تضطر الرسوم مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة أكثر مما كان يأمل أن يكون ضروريا لحماية الاقتصاد الأمريكى من مخاطر سياسة التجارة.

وتلقى المعدن الأصفر الدعم من ملامسة مؤشر الدولار لأدنى مستوى فى أسبوع، مما يقلص تكلفة الذهب على المستثمرين من حائزى العملات الأخرى بخلاف الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.9 % إلى 16.51 دولار للأوقية، فى حين زاد البلاتين 1.4 % إلى 854.33 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 1% إلى 1420.60 دولار للأوقية.