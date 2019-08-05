شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للإحصاء: 73% الحد الأعلى لمتوسطات الرطوبة على المحافظات خلال 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن المتوسطات السنوية للرطوبة النسبية طبقا لنقاط الرصد على مستوى الجمهورية تتراوح بين صفر، 73% خلال عام 2017.

وأوضح جهاز الإحصاء- اليوم الاثنين فى النشرة السنوية لإحـصاءات البيئة الجزء الأول: أحوال البيئة وجودتها عام 2017- أن المتوسطات السنوية لمجموع كمية المطر على محافظات الجمهورية تتراوح بين صفر، 16.3 مم/ شهر خلال عام 2017.

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وأضاف أن الكثبان الرملية تمثل 23.3% تقريبا من إجمالى مساحة الجمهورية، مشيرا إلى أن المتوسطات السنوية لدرجات الحرارة على محافظات الجمهورية العظمى تتراوح بين 22,3 ، 34.7 درجة مئوية، والصغرى تتراوح بين 13.9 ، 22.5 درجة مئوية خلال عام 2017.