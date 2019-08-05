شكرا لقرائتكم خبر عن قبل العيد بأيام..لحوم الضأن بـ120 جنيها والكندوز بـ110جنيهات والبتلو بـ120 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد 5-8-2019، استقرار نسبياً فى معظم الأسواق بالقاهرة الكبرى، وذلك قبل أسبوع من عيد الأضحى المبارك.

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واستقرت أسعار اللحوم الضأن والتي تشهد إقبالا قبل العيد عند 120-150 جنيها فيي حين استقرت أسعار اللحوم الكندوز بين 110 حتى 140 جنيها للكيلو وذلك باختلاف المنطقة ونوعية وجودة اللحوم المباعة، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البتلو بين 120 وحتى 150 جنيها للكيلو.

وجاءت اللحوم الجملى بسعر 100 إلى 120 جنيها للكيلو، فيما تباع اللحوم السودانية فى منافذ التوزيع الاستهلاكية بين 85 - 90 جنيها للكيلو هذا للحوم الكندوز، والضمان بين 100-110 جنيهات للكيلو.