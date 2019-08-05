شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا انخفضت مبيعات الهواتف الذكية بالعالم؟..أعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت مبيعات الهواتف الذكية بالعالم بنسبة تصل الى 2.5% خلال عام 2019، وسجلت اليابان و أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية أكبر نسبة إنخفاض حول العالم وفقا لمؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر، وقالت إن إجمالي مبيعات الهواتف الذكية الموجهة للمستخدم النهائي في جميع أنحاء العالم سيبلغ 1.5 مليار وحدة بنهاية عام 2019 وهو ما يمثل انخفاضاً في مبيعات هذه الهواتف بنسبة 2.5% على أساس سنوى.

وتوقع محللو جارتنر ،أن ترتفع مبيعات الهواتف الذكية مرة أخرى فى عام 2022 مدفوعة بتوافر مجموعة أوسع من نماذج الهواتف الذكية الداعمة لشبكة الجيل الخامس 5G بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة الترويج لخدمات الجيل الخامس 5G فى مختلف أنحاء العالم من قبل مزودى خدمات الاتصالات.

ويتوقع الخبراء أيضاً أن تقوم شركة آبل بإطلاق أول طراز من هواتف آيفون الداعمة لشبكة الجيل الخامس 5G في عام 2022 الأمر الذي قد يدفع مستخدمي آيفون للقيام بترقية هواتفها إلى الطراز الأحدث.

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وقالت جارتنر "يعزى ضعف الطلب على الهواتف الذكية خلال النصف الأول من عام 2019 بشكل أساسى إلى إطالة دورات الاستبدال للمستخدمين، كما نتوقع أن ينخفض مستوى الطلب بشكل أكبر خلال النصف الثاني من 2019 مع استمرار تباطؤ دورات استبدال الهواتف الذكية بمختلف فئاتها، عالية ومتوسطة ومنخفضة الجودة وذلك بسبب عدم توفير تلك الأجهزة لقيمة عالية تجذب المستخدمين لاقتنائها".

و أضاف التقرير "على الرغم من أن أبرز شركات تصنيع الأجهزة المحمولة قد بدأت بالفعل بتوفير هواتفها الذكية الداعمة لشبكة الجيل الخامس 5G للعديد من مصنعى الاجهزة، وبالرغم من قيام مزودى خدمات الاتصالات بالبدء بتقديم بعض حزم خدمات الجيل الخامس 5G بأسعار مشجعة، إلا أن مبيعات الهواتف الذكية سوف تبقى منخفضة في عام 2019، لكن مبيعات هذه الهواتف سوف تبدأ بالارتفاع في النصف الثانى من عام 2020 مع تحسن مستويات انتشار وتوافر البنى التحتية اللازمة لتشغيل أجهزة الجيل الخامس 5G".

و توقع التقرير، أن تتجاوز مبيعات الهواتف الذكية من الجيل الخامس 15 مليون وحدة فى عام 2019، وهو ما يمثل أقل من 1% من إجمالى مبيعات الهواتف الذكية فى هذا العام.

كما توقع أن تنخفض مبيعات الهواتف الذكية فى اليابان بنسبة 6.5% وفي أوروبا الغربية بنسبة 5.3% وفى أمريكا الشمالية بنسبة 4.4%، وهى المناطق التي تسجل أكبر نسبة انخفاض فى مبيعات الهواتف الذكية فى عام 2019.