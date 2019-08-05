16.61 جنيه للشراء....استقرار سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم

استقر سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين أمام الجنيه في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.61 جنيه للشراء مقابل 16.51 جنيه للبيع. وجاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو التالي: سعر الدولار الأمريكي: بيع 16.61 جنيه، وشراء 16.51 جنيه. سعر اليورو: بيع 18.34 جنيه، وشراء 18.23 جنيه. Advertisements سعر الجنيه الإسترليني: بيع 20.13 جنيه، وشراء 20.01 جنيه. سعر الين اليابانى: بيع 15.27 جنيه، وشراء 15.17 جنيه. سعر الفرنك السويسري: بيع 16.68 جنيه، وشراء 16.58 جنيه

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