شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض قيمة اليوان أمام الدولار فى تحدى صينى محتمل لترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن عملة الصين اليوان قد ضعفت إلى نقطة لها أهمية، وهى 7 أمام الدولار الأمريكى وذلك لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، وهى الخطوة التى رأت الصحيفة أنها تعكس الخطورة المتزايدة للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وربما تشير لرغبة بكين المتنامية لإيجاد طرق للانتقام من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وتم تداول الرنمينبى، المعروف أيضا باسم اليوان، فى الصين القارية صباح اليوم الاثنين مقابل 7.02 أمام الدولار، مقارنة بـ 6.88 يوم الجمعة الماضى، ويمثل الرقم الأعلى العملة أكثر ضعفا. وكانت آخر مرة فيها تراجعت عملة الصين لأكثر من 7 أمام الدولار فى عام 2008 مع تصاعد الأزمة المالية.

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وقالت نيويورك تايمز إن الخطوة نفسها لن تغير فى العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة لكن التحول يمكن أن يمثل مرحلة جديدة فى الصراع الاقتصادى بين البلدين. حيث ينتقد المسئولون الأمريكيون، وعلى رأسهم دونالد ترامب، بكين منذ فترة طويلة لتلاعبها بعملتها لمساعدة مصدريها. ولو استمرت العملة فى الضعف، فمن المرجح أن ترى إدارة ترامب ذلك انتقاما من التعريفات المتزايدة التى فرضها البيت الأبيض.

وقال فرايزر هواى، المصرفى السابق المتخصص فى النظام المالى للصين، إن هذا الأمر يمكن أن يعتبر بكل سهولة على أنه تخفيض فى العملة يتعلق بالحرب التجارية من أجل تخفيف الضغوط، ويمثل فى هذه المرحلة رد هادئ من قبل بكين.