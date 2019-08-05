الاقتصاد

تراجع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.69% خاسرا 59.13 نقطة ليصل إلى مستوى 8497.96 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.2% رابحا 7.42 نقطة ليصل إلى مستوى 3774.24 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 18.9 مليون سهم بقيمة 496 مليون ريال، وارتفعت أسهم 44 شركة، فيما تراجعت 102 شركة.

وتراجع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.48%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.09%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.95%، ثم قطاعى إنتاج الأغذية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.92%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.66%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.54%.

وجاء سهم "متلايف إيه أى جى العربى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.11%، ثم ثمار بنسبة 3.10%، ثم سدكو كابيتال ريت بنسبة 1.86%، فيما تصدر سهم "ولاء" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.47% ثم أم آى سى بنسبة 3.94%، ثم أسمنت حائل بنسبة 3.21%.

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