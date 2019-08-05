شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.03% خاسرا 0.49 نقطة ليصل إلى مستوى 1548.18 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الصناعة والبنوك التجارية.
وجرت تداولات fبورصة البحرين بمستهل التعاملات على 191 ألف سهم، بقيمة قدرها 61 ألف دينار بحرينى.
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.13% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الإسلامى بنسبة 2.46%.
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