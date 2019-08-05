الاقتصاد

تراجع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الإسلامى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.03% خاسرا 0.49 نقطة ليصل إلى مستوى 1548.18 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الصناعة والبنوك التجارية.

 

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وجرت تداولات fبورصة البحرين بمستهل التعاملات على 191 ألف سهم، بقيمة قدرها 61 ألف دينار  بحرينى.

 

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.13% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الإسلامى بنسبة 2.46%.

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